36歲大陸女歌手張靚穎透過《超級女聲》出道，因招牌海豚音一炮而紅，堅強的歌唱實力備受肯定，還曾站上國際舞台，驚豔全場觀眾，然而日前她上節目準備了3首歌，長達100分鐘的片段中，她的畫面竟不到15分鐘，讓粉絲紛紛為她抱不平，而張靚穎本人也回應了。

張靚穎日前和汪峰、汪蘇瀧一起參與《王牌對王牌》節目拍攝，然而節目播出後，粉絲卻發現張靚穎出現的畫面加起來竟不到15分鐘，且只唱了1首歌，有當時在節目現場的粉絲爆料，張靚穎當天不僅玩遊戲十分認真，在改編歌曲的遊戲環節，她還改編了《酒醉的蝴蝶》。

這些畫面通通都被剪掉，連《酒醉的蝴蝶》的橋段都被當成花絮，讓粉絲們十分不諒解，張靚穎本人也在微博上發文寫下《一剪梅》的歌詞：「雪花飄飄，北風蕭蕭」，被外界猜測是在暗諷節目組「一剪沒」，在節目播出前，張靚穎還積極發文宣傳，沒想到最後竟是這種結果。

張靚穎遭節目組奪命連環扣。(圖/翻攝自張靚穎微博)

連張靚穎男友都忍不住抱不平，透露在張靚穎工作室還沒答應參加節目之前，節目組就已經開始宣傳，還常常為了錄影公事奪命連環扣，但最後播出的畫面竟和預想中有巨大落差，鏡頭少得可以，讓他不禁諷刺：「可能是我精神錯亂了」、「這些部分應該都是在夢裡發生的場景」。

(中時新聞網)