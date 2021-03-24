24日一份民間日本最新經濟數據顯示，隨著新冠疫苗推廣率漸增下，全球景氣陸續回溫，日本3月製造業相關的工廠作業，也加快腳步在生產。但是，即使大東京地區，目前已脫離緊急狀態，但服務業還是烏雲罩頂，未見明顯起色。

根據IHS Markit最新au Jibun銀行日本3月製造業PMI(採購經理人指數），經季節性調整後的初值達52，而2月終值則為51.4。

可明顯看出，日本製造業作業活動，已連續兩個月高於景氣榮枯點50以上。

這份由民間業者製作的最新日本PMI顯示，來自製造業的生產數量與新訂單雙雙增加，故將指數推至52位置。至於長期以未來一年期間來看，前景也是光明似錦。

調研顧問業者IHS Markit表示，調查製作報告期間，市場信心增加，是由於日本國內要解除緊急狀態，加上國際社交禁令也趨放寬，以及疫苗接種率上升，因此景氣復甦可望陸續開展所致。

但是報告也指出，從2月開始，進貨成本就開始急劇上升。製造業者宣稱，現在成本是自2018年11月以來最高價位。至於進貨成本與產出價格之間，也拉至從2014年12月以來最大價位差距。

儘管產量與訂單不斷增加，但製造商還是不太願意擴增人手，導致日本失業率無法減少，大半年的時間都在3%左右徘徊。

製造業的景氣春天或許已近，但對日本服務業來說，因為對疫情還是存有疑慮，故服務業仍然樂觀不起來。

同期的服務業PMI指數為46.5，與2月數值46.3差不多。

至於合計製造業與服務業的綜合PMI為48.3，也是與2月的48.2不相上下。

(時報資訊)