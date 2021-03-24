英國29歲辣模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)，以天使臉孔、魔鬼身材而聞名。日前，艾蜜莉瑞特考斯基才剛宣布產下兒子，卻在產後11天火速回歸，為自創服飾品牌所推出的新品拍攝試穿照，大秀「不科學」的產後身材，沒想到卻遭到大批網友攻擊。

艾蜜莉瑞特考斯基私下穿搭風格一向前衛、大膽，即使懷孕時大腹便便，她依然不改火辣風格，不時在個人IG上曬出大尺度穿搭照，並記錄懷孕時的各種身體變化，甚至還在產前幾天拍攝「全裸寫真」公開在網路上，令網友們看得直噴鼻血。隔沒幾天，艾蜜莉瑞特考斯基便在IG上宣布本月8號已順利誕下寶貝兒子Sylvester Apollo Bear的消息。

但艾蜜莉瑞特考斯基剛生產完11天，便在自創服飾品牌「Inamorata」的官方IG帳號上曬出試穿自拍照。照片中，只見她穿著繽紛的春夏新品，並將襯衫的鈕扣全開、褲頭拉低，大膽秀出豐滿的上圍及超平坦的腹部，甚至還隱約看得到腹肌線條，令網友到後直呼不可思議，完全不像剛生產完的媽媽。

有許多網友更開始批評她這樣的做法，會讓許多剛生產完的婦女備感壓力，同時感到相當自卑，根本不可能每個剛生產完的媽媽都能像超模一樣立即恢復纖細身材，還有人認為她的腹肌應該「修很大」等批評，意外掀起熱議。

(中時新聞網)