隋棠和老公Tony結婚至今6年，兩人育有2子1女，時常在臉書分享日常的她，今天凌晨在臉書曬出手比愛心的泳裝照，並祝自己和老公「鐵婚快樂」，雖然兩人早已將結婚紀念日忘得一乾二淨，但仍強調「這個瞬間就是最浪漫的事了。」

隋棠表示前幾天晚上，老公和美國同事越洋電話會議時，自己戴上耳機把音樂開大後，便沈浸在書裡，過了半小時要去廚房倒水時，拿掉耳機才卻發現音樂持續大聲播送著，才驚覺耳機從頭到尾都沒連上手機藍芽，音樂半小時來都從手機直接大聲播放，當下望向老公以為會收到略帶責備的眼神，沒想到卻得到一個溫柔微笑，並詢問「怎麼啦？還好嗎？」也讓她向老公這「不戳破的溫柔」心存感謝。

幾天前的一個晚上，一洗完澡我就把書和耳機拿出來準備好，心想等等半夜先生要和美國同事越洋電話會議時，我就可以在一旁邊看書邊聽我的音樂。 稍晚，當Tony哥電話接通，我就戴上耳機然後把音樂開大，很快也就沈浸在書裡頭了。 大概半個鐘頭之後，想...

隋棠 Sonia Sui 發佈於 2021年3月23日 星期二

接著她表示和先生都忘了結婚紀念日，甚至也忘記情人節，即便這些日子被混在平凡忙碌的日子當中，安靜的登場又退場，但對夫妻倆而言「這個瞬間就是最浪漫的事了」，接著曬出一系列全家人在海邊戲水的照片，其中一張更是身穿高衩泳裝，手比愛心向老公示愛，更不忘放閃甜喊「鐵婚快樂」。

對此，網友也紛紛留言獻上祝福：「一生能在對的時間遇到對的另一半！是何等幸福和幸運」、「簡單的幸福就是最好的結婚紀念禮物」、「最棒的另一半就是能感受到你的喜怒哀樂，一直默默守護著妳」、「生活看似平淡卻是充滿著滿滿的愛」。

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(中時新聞網)

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