淡北道路持續卡關，新北市淡水區長巫宗仁24日指出，日前與民代拜訪工程會主委吳澤成，吳仍堅持要等3個月後交通部的台2線拓寬評估報告，令地方不解；新北市長侯友宜表示，交通部早期已做過很多評估報告，10幾年來的報告都認為淡北道路是唯一可行，中央為求謹慎還要評估，新北願靜靜等待中央明確說明先前報告與現在的報告內容。

為解決塞爆的交通惡夢，新北市早自25年前就開始規畫新增淡北道路緩解台2線的車潮；直到去年，新北市府已陸續取得用地，並通過二階段環評，目前就等行政院核定30億補助預算。

不過中央卻急轉彎，認為因為北市有意見卡關新北，工程會主委吳澤成也再提「拓寬台2線取代新建淡北道路」的構想。

淡水區長巫宗仁24日在市政會議報告淡水建設，他表示，目前淡北道路需要中央30億補助才能發包，中央卻提到要等到交通部提出的台2線拓寬報告才能評估。

巫宗仁說，早在2003年交通部就已經評估，當初拓寬台2線工程經費高達70餘億，經過18年後，物價已不可同日而語，淡北道路是目前最具CP值的道路，中央堅持要等3個月後的交通部報告，地方民眾非常不解。

侯友宜會後受訪指出，這段時間地方跟中央溝通頻率非常高，他本人也都會溝通，現在靜待交通部詳細評估，用專業態度去面對。

不過侯友宜指出， 交通部早期已經做過台2線拓寬等很多評估報告，都認為淡北道路是唯一可行，且10幾年來大家報告都有一致性。

侯友宜說，中央為了更謹慎，新北願意靜待中央報告，但大家早年做報告，都是朝興建淡北道路這個方向，且台北市也認同，相信中央會把以前的報告與現在的報告詳細說明，新北也願靜待報告出來。

(中時 )