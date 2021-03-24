不少人不喜歡白開水的平淡或覺得有股怪味，因而常用發泡錠取代白開水，當作日常水分的補充 隨時隨地來上一杯，甚至還有人把發泡錠當作預防感冒的首選飲品，想到就泡來喝，甚至當作感冒的治療妙方。

●發泡錠6大好處 提神、維持免疫力功能

營養師宋明樺表示，市售的發泡錠商品種類眾多，主要以維生素B群、維生素C、鈣質等礦物質占大宗。目前坊間常見的發泡錠多以B群加上維生素C，或鈣質搭配維生素D為主，兩種皆有以下幾個優點：

1、防口角炎、口瘡：B群可預防口角炎、口瘡疾病。

2、提振精神：B群及維生素C可參與人體的生理反應，是天然的輔酶，正常的身體作用頻率深受其影響，通常維生素C或B群缺乏的人較容易疲倦、精神不濟、無法集中注意力等。

不過，食用過量又可能會破壞腸胃道的天然環境，因此，食用發泡錠來補充維生素 C或B群必須謹記「適量」原則，過與不及都不好。

3、維持正常免疫功能： B群及維生素C屬於微量營養素，透過各種營養素的攝取，提供一天所需的活力來源；基本上，適量的B群及維生素C參與體內免疫作用，形成人體一道天然屏障，用來阻絕外界各種細菌及病毒的入侵。

4、方便補充：B群及維生素C所製成的發泡錠，十分方便隨時補充不足的營養素，尤其是年紀大、吞嚥困難的長者，很多人都有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病，每天都得吞藥控制三高指數，有時藥物味道不好、甚至有苦味，這時補充發泡錠，一方面除能轉移藥物苦味，另一方面還能補充微量元素，提供身體所需的重要輔酶。

5、提高腸道鐵質吸收率：某些富含鐵質食物在腸胃道的消化利用率並不高，這些營養素往往還未被身體完全吸收，就可能排出體外，形成另一種浪費，例如深綠色蔬菜、紅肉、動物內臟等。

不過，維生素C卻能提高腸道的鐵質吸收率，因此，不少餐廳常有牛肉搭配檸檬汁的料理，如此就能增加鐵質在腸道的吸收利用；同樣地，吃完深綠色蔬菜或紅 肉等高鐵食物，若能來杯含有維生素C的發泡錠，也能提高身體對鐵質的吸收。

此外，維生素C含有東方女性最愛的美白、抗氧化功效，還能預防牙齦出血。

6、增加骨質密度：不只是鐵質，某些鈣含量豐富的食物，像是牛奶、芝麻、小魚乾等，能增加骨質密度、幫助骨骼生長，並穩定神經、有助神經訊息傳遞，此時若能搭配飲用含維生素D成分的發泡錠，就能提高身體的鈣質利用率。

具有酸性及鹼性成分的發泡錠，一般不容易製成錠劑，通常須使用黏著劑、化學添加物等，才能製成錠劑。(圖/常春月刊提供)

●過度依賴發泡錠 有害健康

雖然發泡錠含有一些維生素及礦物質，食用之後對身體有益處，但畢竟不是天然 的蔬果食材，而是化學加工的營養補充品，長期依賴食用、甚至取代白開水，不 但無助於健康，還可能造成一些傷害。

●發泡錠口味多 恐破壞腸胃道環境

宋明樺指出，發泡錠之所以能夠遇水起泡，主要是添加了鹼性的碳酸鹽或碳酸氫鈉、碳酸氫鉀、小蘇打等，這些鹼性物質有可能影響腸胃道環境，並中和胃酸，使得食物的消化吸收受到影響。

然而，為吸引消費者購買，廠商紛紛推出各式各樣口味的發泡錠，包括檸 檬酸、蘋果酸、橘子及葡萄口味等商品，這些酸性成分與碳酸氫鈉的鹼性成分經過酸鹼中和，也可能會影響腸胃道環境，尤其是胃酸分泌不多的老人家，一旦食用太多發泡錠，恐會影響食物的消化吸收。

●非天然添加物 易增加肝臟負擔

值得一提的是，具有酸性及鹼性成分的發泡錠，一般不容易製成錠劑，通常須使用黏著劑、化學添加物等，才能製成錠劑，方便消費者使用；但這些非天然的添 加物卻可能增加身體負荷。宋明樺說明，一般而言，脂溶性營養素由肝臟代謝，水溶性由腎臟代謝，即使水溶性維生素不易沉積體內，可經由腎臟排出，但食用量過大仍會增加腎臟的工作量，因此，長期大量飲用發泡錠恐會增加肝腎負擔、不利健康。

●碳酸易致蛀牙 飲用完記得漱口

由於發泡錠的碳酸成分也會酸蝕牙齒，長期飲用若未注意口腔清潔，也容易蛀牙。宋明樺建議，飲用發泡錠後記得刷牙，若上班族在辦公室不方便潔牙，也需簡單稍微漱口。

●苯酮尿症的人不要吃 避免增加身體負擔

為增加發泡錠的口感及賣相，業者常會使用香料、色素，甜味劑等食品添加物，通常糖分太多。國外研究指出，若把添加香料及色素的發泡錠當水喝，長期易致注意力不集中、學習力下降；至於滿足味蕾、追求適口性的發泡錠則會使用甜味 劑，一旦添加的是代糖「阿斯巴甜」，也不適合有苯酮尿症的患者食用。

●維生素C吃過量 恐有副作用

雖然維生素C具有抗氧化功效，目前成人建議量為每天100毫克，但部分發泡錠 含過量的維生素C，若長期食用大量容易導致噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。宋明樺強調，平時若過量食用的人，一旦突然不吃或減量、改吃標準建議量，也可能出現反彈，造成維生素C缺乏副作用，常見症狀包括牙齦出血、傷口癒合等。

●發泡錠不會造成脹氣 避吃產氣食物為上策

發泡錠遇水會啟動化學作用，使得氣泡不斷增加，部分人擔心食用發泡錠會不會造成腸胃脹氣不舒服？宋明樺說，答案是不會。發泡錠的氣體不多，也會揮發至空氣中，與其擔心發泡錠脹氣，倒不如注意某些食物，像是奶豆類製品、啤酒、碳酸飲料等含氣食物，反而更容易引起腸胃脹氣不適。

●維生素C治療感冒效果有限 熱水緩解更有用

若感覺這陣子身體較虛弱，或覺得自己快要感冒、甚至已有流鼻水、咳嗽等的感冒初期症狀時，若沒時間到醫院看診，有些人會把發泡錠加入白開水中，希望能治療感冒或改善不適症狀。

宋明樺提及，補充維 生素C雖有預防感冒功效，但富含維生素C的發泡錠對於已經有感冒的人飲用，其治療效果不大；一旦有細菌或病毒感染，並引起一連串的症狀，此時喝熱開水的症狀緩解效果反而較發泡錠來得好。

●額外補充營養素需適量 保存期限內飲用完畢

若是真的想透過發泡錠來補充B群及維生素C，或攝取鈣質及維生素D等營養素， 應掌握適量原則，因市售發泡錠包裝上的每日營養建議標準主要以「成人劑量」 計算，但孕婦及孩童若吃同樣份量並不適合，通常孩童是成人量減半或1／3，至於懷孕女性因孕程變化，所需的營養素不同，因此，必須吃孕婦專用的維他命。

發泡錠開封後，宋明樺提醒，應在一定的保存期限內食用完畢，最好是1、2個月內吃完，主要是發泡錠含有碳酸氫鈉或碳酸鹽、小蘇打、檸檬酸等成分，加上黏著劑、甜味劑等人工添加物，這些物質接觸空氣的時間太久，有可能變質或產生化學反應變化。

(中時新聞網)