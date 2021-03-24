龍邦國際（2514）23日召開董事會決議2020年財報，受惠轉投資事業瑞助營造獲利大豐收，轉投資金融資產價值節節升高，使得全年獲利大躍進，EPS高達3.05元，創下近11年新高；不過，董事會決議股利０元，不予配發股利。龍邦國際解釋，主要是由於帳上金融資產增值所挹注獲利，再加上要保留銀彈以伺機加碼投資，因此儘管去年大賺，但還是決定不配發股利。

對此，今（24）日龍邦國際一開盤，投資人並不買單，股價跌跌不休。盤中跌幅在1％以上，暫收在14.85元，呈開平走低格局。

龍邦國際去年合併財報表現亮眼，全年營收達107.76億元，比前一年度成長14.98％，營業毛利7.79億元，營業利益3.37億元，稅前淨利12.31億元，本期淨利11.28億元，歸屬於母公司業主淨利達11億餘元，基本每股稅後盈餘達3.05元，創下近11年以來的最高紀錄。

龍邦國際副總經理林尚良表示，龍邦國際去年獲利大幅攀升，表現亮眼，主要是持股九成的旗下瑞助營造營運績效成長動能強勁，合併營收102億元，每股稅後盈餘達3.78元，再加上業外收益更有持股三成的泰山，同時貢獻，因此推升去年全年獲利。不過，也由於多為金融資產依會計準則必須在帳上反應在損益表上，實際上龍邦國際還必須保留銀彈，以備後續投入房地產開發案、及伺機物色適當投資標的，因此董事會決定，不予配發股利。

(工商 )