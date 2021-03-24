台日桌球明星夫妻江宏傑、福原愛婚變延燒近一個月，目前愛媽福原千代無預警返日，只剩一對子女留在台灣。事實上，這對夫妻倆對孩子的教育各有不同看法，從福原愛的自傳中，就強烈的希望兒女能在日本求學，而江宏傑的朋友也透露福原愛看似溫柔，私下主導性很強。

福原愛曾在日本長青節目《徹子的部屋(徹子の部屋)》提到想把生活重心轉回日本的想法，「由於今年就要舉辦東京奧運了，所以我今後的活動據點都會以日本居多，加上3歲的女兒也差不多要上幼稚園了，我可能會考慮回日本。」加上她在自傳《不管怎樣的哭法，我都準備好了》提到人不能忘本、更不能忘記自己的源頭，「希望我的孩子不要忘了孕育媽咪長大的日本，我對雙語教育很執著。」這個觀念促使福原愛堅持要帶孩子回家鄉受日本正規教育；反觀江宏傑還是把重心擺在台灣，除了節目《全明星運動會》第二季錄影，還要經營桌球球館，只有假日能回家，當時外界就揣測這對夫妻恐怕將面臨遠距問題。

根據《鏡周刊》報導，江宏傑友人透露福原愛表面順從，私下卻滿強勢，江宏傑常常要聽老婆的話，不管什麼事都是女生說的算；福原愛本打算4月初接孩子、母親回日本，因外遇風波暫緩，直到4天前愛媽才獨自返日，對此福原愛發出日文聲明，親自解釋經過兩家人的溝通，考量媽媽年事已高需要照顧，因此決定讓媽媽先行返日；至於2個小孩為何沒一起回日本？福原愛坦言最重要的孩子一事，目前仍無法跟大家透露，同時亦為無法將詳情公諸於眾而道歉，盼外界包涵。

(中時新聞網)