一位媽媽分享兒子作業中一個「甜」字被老師圈起來，但兒子同學明明也寫斜的，卻沒被圈。（圖／翻攝自爆怨公社）

一位媽媽分享兒子作業只拿99分，因為「甜」字寫錯，字體左上應為「干」而不是一撇，但兒子同學明明也寫斜的卻沒被圈起來，讓她忍不住埋怨。貼文引起網友討論，根據教育部筆順網資料可見，甜字的第一劃為由左到右的橫線，許多人這才驚覺原來舌字的上面竟是平的，不知不覺竟寫錯30幾年，但也有人覺得改到這樣細有點雞蛋裡挑骨頭，紛紛安慰原PO成績不是最重要的，也不用去跟同學比較。

一名女網友近日在臉書社團《爆怨公社》上發文分享，兒子的作業99分，只因為在照樣寫的題目中寫錯了「甜」字。從照片中可見，老師將孩子寫得「甜」字圈起來，並在旁邊訂正表示左邊上面應是「干」，上頭那一撇是平的，讓原PO納悶直呼「我怎麼記得是斜的？」

從女網友分享的另一張照片中可見，同樣的一道題目，兒子同學的「甜」字左上面也是寫成斜的，但老師卻沒有圈起來扣分，還直接打勾給過，讓她實在無法接受「第二張是同班同學的，他寫斜的就對，所以我不懂老師是？」

貼文引起網友討論，「就照課本的教吧！現在很多教改，都跟以前學得不太一樣了」、「毛筆字裡面的隸書、楷書寫法都是斜的；不過剛剛查了一下辭典，平頭才是正確寫法」、「同學的那個，可能老師改作業改到眼花」、「舌真的是平的欸，一錯錯30幾年」、「我學的也是平的，這種感覺大概跟『沒』和『没』一樣」。

甜字的第一劃應是從左往右的橫線。（圖／翻攝自教育部筆順網）

另有眼尖網友發現是「寫的方式」錯了，根據教育部的筆順字典中顯示，「甜」字的第一劃為從左至右的橫線，所以左上的部份真的不是一撇。而原PO的小孩是「右上往左下」寫，所以才被圈起來，同學的雖然看起來有點斜但是對的筆順，但也網友忍不住吐槽，「文字語言是用來溝通，不是找麻煩的，與其注意這種芝麻小事，不如注意孩子的文思創意」。

也有不少網友分享，自己的孩子也常因這樣被扣分，因此要拿100分其實真的很不容易，現在都會先了解孩子錯在哪邊，確認他們懂了就好，成績不是最重要的，也不用去和別的同學比較，老師看得這麼仔細，表示也是很用心在批改作業。

(中時新聞網)