三月以來，蔡英文總統接連在臉書上發了7篇能源議題發文，最近這一篇開頭就寫道「早一天燃氣，就少一天燃煤」，台中市曾姓家庭主婦指出，看似與台中市盧秀燕市長的「汰舊換新」、「增氣減煤」立場不謀而合，但是又看到有綠營民代幫中火出頭，只談支持中火再增2個燃氣機組，卻不承諾10部老舊燃煤機組何時除役，如同紙上畫大餅，「少一天燃煤」說得再好聽，蔡政府不願意做就擺爛，難怪中部人與環保團體至今不再相信蔡政府、不相信台電。

曾姓家庭主婦指出，台中火力發電廠，擁有10部燃煤發電機，每年燃燒1300萬公噸的煤炭，為全台貢獻550萬瓩發電量，卻也為中部地區帶來嚴重的空氣污染及水污染，五根大煙囪長期聳立在台中海線，俗稱「中火五柱香」，老早就是海線民眾最討厭的嫌惡設施，如果不是要幫全台承擔電力供應的重責大任，海線鄉親老早就包圍中火，要求關廠了。

鄉親們日也盼夜也盼，就是盼望中火的煤可以少燒一點，廢棄少排一些，如今終於等到台電要蓋燃氣機組，10部老舊的機組當然就要汰除，這正是民意所趨，但是台電卻是只增不減，不願承諾汰舊換新，等於是「10+2」，台電雖說承諾4部舊的會「備而不用」，但是對台中人來說，這只是蔡政府替自己買保險，無益於台中！

曾姓家庭主婦說，別忘了，過去台中市議會通過減煤自治條例，都已經實施好幾年，都可以被行政院跳過法定程序直接宣告無效，那麼小小一個台電公司承諾的舊燃煤機組只是放著「備而不用」又有多少可信度？憲法保障的地方自治條例都可以說廢止就廢止，台電承諾根本都沒有保障。

曾並說，對台中人來說，中火直接拆除幾根煙囪也好，全面換成燃氣發電也好，盧秀燕建議的「增氣減煤」也好，只要真正能減少燃煤，台中人都支持，但是蔡政府與台電卻仍不願讓台中好過，大談燃氣，避談減煤，如果舊機組不直接廢棄，難保不會有「火力全開」的時候，這數十年來台中人已經犧牲忍受，到頭來還是繼續當冤大頭，這叫樸實的台中人情何以堪。

(中時新聞網)