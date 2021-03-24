櫃買中心24日表示，聯電、東方匯理銀行台北分行及法國巴黎銀行台北分行，已分別於3月10日、18日、24日取得綠色債券資格認可，都規劃於4月間發行綠色債券且上櫃買賣。

其中聯電公司預計發行不超過25億元，所募集資金主要運用於太陽光電系統建置、機器設備效能提升以及製程汙染防治等投資項目之綠色投資計畫。東方匯理銀行台北分行預計發行10-20億元，所募集資金主要用於離岸風電專案之放款；法國巴黎銀行台北分行則預計發行新台幣10億元，資金用途也主要用於離岸風電專案之放款。

(工商 )