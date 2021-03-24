運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）2020年營運雖受到新冠肺炎疫情衝擊，然因公司今年元月透過海外策略併購，將越南專業運動包袋及高爾夫球袋生產製造商德御公司，併入為集團旗下事業，在德御營收挹注下，威宏累計今年前二月合併營收7.64億元，已開始重回年增走勢，加上公司營運資金充足，及財務結構健全，威宏預期今年營運可望重回疫情前的營運水準。

威宏指出，2020年全球運動裝備與輕奢精品包袋市場需求，受到新冠肺炎疫情影響頗大，各大運動賽事陸續延期或停辦，行李箱、包袋類輕奢品，也因各國採取邊境限制政策，市場需求大幅下降，影響公司全年度營運表現。

威宏深耕多年的運動裝備與輕奢精品包袋，首當其衝，然威宏透過優化營運管理模式，首先降低大陸東莞廠、淮安廠區與泰國兩廠的人力成本，以強化自動工序，縮短產線學習曲線，為未來疫後的需求復甦，打下厚實生產基礎。

其次，旗下位於東莞威保集團，成立醫療防疫用品生產部門，以既有的研發能量與生產技術，在疫情爆發初期，即同步開發口罩產能，擴大生產類別，並順利取得中國國外標準認證或註冊的醫療物資生產企業清單，成為大陸少數可從一般傳統製造，跨入醫療級生產領域廠商。

威宏2020年底董事會決議通過，並宣布以550萬美元，折合約新台幣1.58億元，收購越南專業運動包袋及高爾夫球袋生產製造商德御公司100％股權，從精品包袋，跨足運動包袋，使威宏集團產品組合，更加完善；威宏今年元月起，挹注德御單月營收，威宏2月合併營收年增17.88％，帶動累計今年前二月合併營收7.64億元、年增2.35％，終結近15個月來單月合併營收負成長的走勢。

隨著各國疫苗開始施打，境管限制，可望開始解封，加上包括東京奧運在內的全球各大運動賽事陸續開辦，威宏樂觀今年營運，可望擺脫新冠肺炎疫情的陰霾，重回2019年疫前水準。

從威保（運動裝備）及德御（運動包袋）在手訂單來看，運動需求已開始成長，預期行李箱與輕奢精品下半年，亦將加入產業復甦行列，而集團目前營運資金充足，負債比亦較前一年度有所降低，整體財務結構健全，期望2021年營運表現，優於2020年度。

(工商 )