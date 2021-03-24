據博客來銷售觀察，2021年Q1因為疫情增溫，旅遊、戶外活動減少，選擇宅在家閱讀民眾增加，持續帶動親子共讀風氣。在現今視覺化的社會，讀者注目類型從知識繪本、冒險到自我認同主題，業績持續成長超過2成。

為迎接兒童節商機，博客來推出「兒童節禮物書展」，主打圖畫書、知識類繪本、遊戲書等，全面66折起，並將於4月推出「大人的兒童節」集結各種療癒公仔、扭蛋、和大人科學實驗等商品，預估將帶動活動業績成長2成以上。

博客來同步揭露「2021Q1童書暢銷榜」，榜首為繪本作家賴馬的新作《我們班的新同學斑傑明．馬利》奪下，《屁屁偵探》系列在電影版「屁屁偵探」上映帶動下，新舊作品分占TOP 2、3、7、9，理財熱也吹進童書世界，《小兔子學理財套書》、《金融素養小學堂》分居TOP4、7。

據博客來銷售觀察，2021年Q1因為疫情增溫，旅遊、戶外活動減少，選擇宅在家閱讀民眾增加，持續帶動親子共讀風氣。在現今視覺化的社會，讀者注目類型從知識繪本、冒險到自我認同主題，業績持續成長超過2成。另據近一個月銷售統計，家長購買玩具的次數及金額較去年同期增加2至3成，並可發現玩中學、學中玩、激發創造力為兒童玩具熱銷關鍵，像是榜中占據三席的「早教．STEAM玩具互動桌遊」。

(工商 )