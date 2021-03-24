英特爾將大舉擴張其先進的晶片製造能力，其新任執行長宣布將斥資200億美元在美國亞利桑那州建造兩座新工廠，並將跨足晶圓代工業務，向外部客戶提供晶片製造服務。

在製程延誤導致英特爾去年股價暴跌之後，其執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）此舉旨在恢復英特爾過去身為產業龍頭的聲譽與光環。不過這個策略也將直接挑戰全球唯二能生產最先進晶片的公司，即台灣的台積電與南韓的三星電子。

受此消息影響，英特爾周二盤後股價大漲6.57%，台積電周三早盤跌2.69%，三星電子跌0.61%。

英特爾此舉也為了使科技勢力的平衡重新向美國與歐洲傾斜。基於台灣與中國之間的緊急局勢，歐美政府開始擔心晶片製造過於集中在台灣的風險。

除了發布新戰略之外，英特爾亦公布2021年財務預測，預估全年營收為720億美元，調整後每股盈餘為4.55美元，不如市場預估的營收729億美元、每股盈餘4.77美元。

英特爾並預估今年資本支出將介於190億至200億美元。

執行長格爾辛格表示，2021年財測反映的是「整個產業的某些零組件短缺」，例如基板。

英特爾是少數幾家兼顧設計與自行製造晶片的半導體公司之一，其晶片設計的競爭對手如高通與蘋果則將晶片交由代工廠製造。

格爾辛格表示，英特爾已經「完全解決」其最新製造技術方面的問題，現在公司計畫大規模擴張製造能力。

這項計畫包括斥資200億美元在亞利桑那州錢德勒（Chandler）市的現有園區建造兩座新工廠，這將創造3,000個永久的就業機會。他並表示，英特爾之後將著手規畫未來在美國和歐洲的生產據點。

格爾辛格表示，英特爾明年將為美國與歐洲挑選未來的據點。

英特爾的新廠除了製造自己的晶片，也將向外部客戶開放，也就是晶片產業中所謂的「晶圓代工」（foundry）業務模式。格爾辛格表示，這些新廠將專注於尖端的運算晶片製造，而不是像格羅方德（GlobalFoundries）等晶片製造商著眼於較舊或利基型的製程技術。

格爾辛格表示，為英特爾新廠而來的客戶已經大排長龍，但不便透露是哪些公司。不過，他也表示亞馬遜、思科、高通和微軟，都支持英特爾提供晶片製造服務的計畫。

英特爾跨足晶圓代工事業，意味著將直接挑戰台積電和三星電子。這兩家亞洲公司已經在半導體製造產業佔有主導地位。由於半導體製造的重心已經從美國轉移到亞洲，目前全球超過三分之二的先進晶片都已在亞洲生產。

格爾辛格表示，英特爾將跨足晶圓代工業務，以扭變這樣的全球平衡狀態。

英特爾宣布旗下晶圓代工部門將命名為Intel Foundry Services，並將由現任英特爾資深副總裁Randhir Thakur領軍。

英特爾並宣布將與IBM展開新的研究合作計畫，將聚焦於運算晶片和封裝技術。

儘管英特爾將與台積電、三星展開競爭，但也計畫成為台積電、三星更大的客戶，英特爾計畫將其晶片的次元件（subcomponent）交由兩家公司代工生產，以提高某些晶片的成本效益。

(時報資訊)