疫情下面對經濟及社會環境的高度不確定性，中菲行(5609)在印尼打造超過10,000平方公尺專為跨境電商交易設計的物流保稅貨倉，除了能有效整合多式聯運的服務模式，為全球客戶權衡與鋪路，更可在快速的跨境電商世代，提供成本效益最佳的物流解決方案。

中菲行與當地的策略聯盟夥伴(Uniair Cargo)除了在透過eCommerce+平台服務下，能相較傳統B2C模式下標準約14天的緩慢流程，達到快速清關，僅1～3天即可完成，更可讓B2B2C貨物在物流保稅倉中快速通關，且不需預付貨物關稅，讓客戶在金流上更能有效調節。

集團經營執委長施振昇表示，這座印尼首座跨境電商物流保稅倉正式營運，商品從產地到市場包括貨物承攬、報關、倉儲、加值服務與最後一哩路，都由中菲行把關，這也正是中菲行應用長期投注於東南亞的競爭優勢，並藉此在國際市場中脫穎而出。

藉此新型態電子商務物流保稅倉，不僅能讓商品更快速地於當地直接發貨，在疫情嚴峻期間，全自動的作業流程，更能在大幅節省成本的同時，將效益最大化。有賴於中菲行在當地夥伴Uniair Cargo，自2019年8月營運以來，目前已可達到每日超過15萬個單位商品的物流產能。

(時報資訊)