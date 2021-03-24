湖人在少了安東尼戴維斯與詹姆斯之後，瞬間從聯盟頂級強權跌入凡間，今日作客紐奧良，最多落後高達30分，最終111比128不敵鵜鶘，嘗到3連敗苦果。英格拉姆豪取36分，報了當年被湖人棄用之仇，同時也率隊終結對戰7連敗。

詹姆斯今天並沒有隨隊來到紐奧良，全隊在少了兩大球星的情況下完全失去衛冕軍應有本色，所有球員打來綁手綁腳，尤其是第二節更是找不到手感，單節僅攻下17分，反觀鵜鶘打起落水狗，第三節狂砍43分，領先30分，兵不血刃血洗對手。

湖人當初為了招攬安東尼戴維斯，用英格拉姆與「球哥」朗佐鮑爾當交易籌碼，如今英格拉姆在鵜鶘打得風生水起，儼然成為球隊老大哥，搭配錫安威廉森，組成了紐奧良雙巨頭，也讓鵜鶘看到了季後賽希望。

此役英格拉姆狠狠搧了老東家一巴掌，21投14中，36分、3籃板、4助攻，錫安威廉森貢獻27分、9籃板、5助攻，亞歷山大沃克18分、7籃板，海斯15分、5籃板，路易斯16分、6助攻，亞當斯12分、7籃板。

沒了指揮官的湖人，只能任憑別人宰割，薛洛德、庫茲馬無法獨挑大樑，3連敗之後戰績滑落西區第四。庫茲馬16分、10籃板、7助攻，薛洛德15分、7助攻，馬基夫莫里斯16分、5籃板，哈瑞爾18分、6籃板，麥休斯14分。

(中時 )