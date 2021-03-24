東森媒體集團總裁王令麟與妻子蔡咪咪異地而居長達15年，幾乎沒有聯繫，滯美迄今的蔡咪咪跨海提起離婚訴訟，全案經過多次調解未果，且王也同意離婚，台北地院家事庭認定雙方婚姻已難回復，且應歸責王，本月11日判准離婚，可上訴。

蔡咪咪主張，她與王令麟1980年5月24日結婚，為協助王創業，互相扶持，王卻因事業逐漸擴大，甚少陪伴妻女，疏於經營夫妻間感情，長期冷落她及子女，致家庭漸生裂痕，也無心彌補，夫妻關係因此生變，王並自2001年間搬離住處，從此幾乎沒有聯絡，分居至今已形同陌路，難期待有復合可能，故請求判准離婚。

王令麟也稱，雙方分居至今長期未謀面，且少有聯繫，不論在生活上或感情上都難以維持婚姻，同意判准離婚。

法官認為，蔡咪咪於2007年1月15日出境，迄今尚未回台，與王令麟已長期未曾謀面，長達15年之久，鮮有聯繫，雙方均不爭執，且有戶籍謄本為證，足認婚姻已有重大破綻，且蔡咪咪訴請離婚態度堅決，難期待回復，離婚事由也應歸責王，故判准離婚，訴訟費用3000元由王負擔。

(中時 )