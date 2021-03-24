甜姐兒侯佩岑帶著母親林月雲和丈夫黃伯俊登上陸綜《婆婆和媽媽2》，母女提到林月雲當年做小三、2度介入閨蜜婚姻的往事，侯佩岑不捨母親在節目中相擁而泣，引發批評聲浪，對此，名嘴呂文婉則認為，侯佩岑母女會被罵翻，全因踩到外界的底線「贏家要安靜，這次太主動了」。

林月雲在陸綜「舊事重提」，侯佩岑心疼一手把她養大的媽媽，母女倆在節目談心、相擁而泣，這段溫馨的母女互動卻被外界罵翻，名嘴呂文婉在節目《命運好好玩》則表示，林月雲當小三早已不是新聞，林月雲曾兩度因情事登上媒體，一次是林月雲在2004年主動提婚外情被砲轟，再來則是2011年侯佩岑結婚時，林月雲接受媒體訪問，並向正宮道歉。

呂文婉分析侯佩岑、林月雲被罵翻，全因母女「太主動了」。（圖／取材自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

這回林月雲重提二度當小三往事被譙爆，呂文婉則點出原因，認為是「大家認為是你主動的，這次是母女兩個人，主動接了這個節目」，呂文婉進一步提到：「因為你（侯佩岑母女）踩到大家的底線」，呼籲林月雲要低調「大家覺得你是贏家，贏家要安靜，這次（會被罵）最主要是太主動了」。

針對林月雲被罵翻，侯佩岑也在日前發文護母，她表示，會帶媽媽上節目是希望留下母女回憶「即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人」，侯佩岑感性說：「媽媽對我一生的愛、盡心盡責，身為女兒的我無以回報」，她也展現真誠說：「說出來不求所有人理解，對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」。

【命運好好玩】福原愛江宏傑鬧離婚？日本命理師神算結果！林月雲黑歷史被起底，駭人八卦再掀波瀾！粉紅泡泡多美好？2021.03.23 (許聖梅、狄志為、呂文婉、日本命理專家龍羽老師)【內容從52分5秒開始】

(中時新聞網)