季節變換之際，許多人常常咳個不停。到底是感冒、過敏，還是另有原因？如何分辨咳嗽的真實原因，徹底解決惱人困擾，耳鼻喉科醫師羅仕寬提醒，許多咳嗽往往是感冒加上原本無症狀細菌感染導致，所以感冒，可以說只是啟動咳嗽的開關。

吉康耳鼻喉科診所羅仕寬院長在《治咳寶典》一書中提到，健康良好的少數感冒病人，常常2~3天之後就大幅好轉，沒有咳嗽症狀。他強調，大部分咳嗽原因是支氣管被「黴漿菌」感染所引發，感冒病毒引發自身免疫反應，讓黴漿菌有機會趁機大量繁殖。

羅仕寬指出，如果沒能被正確診斷，輕者慢性咳嗽，重者恐再併發更多細菌感染，像是肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等等，造成患者嚴重咳喘，並且有黃綠膿痰，容易病情惡化成肺炎、肺浸潤、肺纖維化、阻塞性肺炎。

室內過於潮濕、空氣不流通，都是黴漿菌喜愛的環境。(示意圖/Shutterstock)

●黴漿菌藏在這些地方 生活習慣影響大

羅醫師以十幾年來透過顯微鏡觀察與臨床實務，並與飲食習慣和生活環境比對後發現：

1.絕對多數咳嗽病人，血液內黴漿菌數量很多；

2.任何一人咳嗽，全家就會被感染；

3.腸胃健康幾乎都不太好，竟然多是澱粉惹的禍；

4.飲食材屬性不忌口，讓腸胃虛冷或發炎；

5.生活環境狹小潮濕、常又通風不良

上述5大原因，決定黴漿菌在環境中的數量與活性，更影響患者感冒後會不會咳嗽與嚴重程度。

●分享臨床38年整合醫學心得，全面預防、照護呼吸道疾病

羅醫師特別分享他38年整合醫學的臨床心得，照護呼吸道疾病，他會這樣做：

˙減少出入公共場合：若到公眾場所、搭乘大眾交通工具時，把口罩戴好戴滿。

˙保持室內空氣品質：室外空氣好，回家要開窗通風。若遇到霧霾期間，最好打開空氣清淨機。下雨天時則以除濕機降低濕度，減少病毒傳染活性

˙洗手，也要洗鼻子：鼻腔內有上百種細菌，每次清潔雙手後，同時清洗鼻孔內部長鼻毛處，遠離呼吸道感染症

˙每天至少一次油漱：睡前10CC苦茶油或椰子油漱口15分鐘殺菌，維持口腔衛生，預防呼吸道傳染病

˙每天補充維生素C：一天四次或更多攝取，有良好的殺病毒細菌的能力，而且不會造成任何明顯的副作用

˙各種營養素補充：維生素D3、鎂、鈣、鋅、益生菌、酵素、B群、硒和Q10輔酶等，對增強免疫抵抗力有幫助。

關於呼吸道疾病的預防、治療與照護，羅仕寬醫師還有哪些「治咳寶典」，他近日將於台北、台中舉辦兩場免費講座與大家分享，電話報名02-2392-5338分機16。。

(中時新聞網)