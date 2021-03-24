招財貓發跡於日本，在很多紀念品商店都會看到它的身影，就是一隻手舉起、另一隻手放下的可愛貓型塑像，這種吉祥物可愛又討喜，運勢命理網站「旺好運」分享活用招財貓的方法，包含隨身攜帶、擺放居家及商店，另外還需要注意招財貓的使用禁忌，參考這篇建議，讓招財貓有效帶來好風水。

▍1.隨身攜帶

把招財貓當作飾品配戴身上、車上或印製在服飾上，都可以幫助提升個人運勢，帶來好運。

▍2.居家擺設

想幫家裡招財，最好把招財貓放在最醒目位置，一進門就能看到，例如玄關、鞋櫃、展示櫃及電視櫃，越靠近門口越有開運招財的效果。另外找出家中財位，擺上招財貓也可聚集財氣、福氣，財源廣進。記得別讓它的位置正對廁所，因為廁所是排放穢物的地方，如果讓廁所的混濁之氣干擾到招財貓，反而減弱它的氣場。

▍3.商家擺設

將招財貓面向店門口，就能招來更多客人，帶來財富。另外有個風水禁忌，就是別把招財貓擺飾放在收銀台上，有可能阻擋財路，多此一舉，放在收銀台的旁邊比較適合。

▍4.辦公室使用

同樣概念，在辦公室的招財貓，當然也是越醒目越好，讓它對著門外或窗外，這樣才能招財招福。

有關招財貓的吉祥物擺件，市面上越來越多，帶來滿滿的正能量。不同顏色的款式，還有更多面向寓意，例如粉紅色招財貓代表戀愛順利、紅色招財貓代表力量與勇氣、黃色招財貓當然就是代表財源廣進囉！

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(中時新聞網)