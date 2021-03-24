外電報導長榮(2603)超大型貨櫃輪Ever Given卡在蘇伊士運河，造成運河雙向大堵塞，長榮目前正在了解狀況中。長榮今天股價開低後，盤中隨即反彈，漲幅還一度達到3％。

長榮長賜號貨櫃輪身長400公尺、寬59公尺、重達22萬噸，最多可容納20388個20呎標準貨櫃（TEU），是當今營運中最大貨櫃輪之一。目前仍卡在河道上，導致這條全球最繁忙水道之一的蘇伊士運河等候船隻超過百艘。

長榮已訂於4月1日召開人說明會，公司2020年稅後淨利243.6億元，每股盈餘5.06元，擬每股配發現金股利2.5元。在陽明公布1月自結損益令市場驚艷，長榮的獲利預期將跟著爆衝，法人估計首季就可能賺贏去年全年。由於3到7月美國進口零售維持高檔，加上缺櫃塞港及船期延誤造成供給吃緊仍然嚴重，預估運價高檔維持至少至第2季。

(時報資訊)