我國在南美洲唯一友邦巴拉圭疫情嚴重，傳出大陸以疫苗要求巴拉圭與我方斷交，被巴拉圭以毫無正當性，且有損巴拉圭國家主權拒絕。對此，民進黨立委何志偉表示，疫苗外交還是有給予實證比較好，否則有時候拿到免費，免費反而更貴。綠委許智傑則說，智利接種大陸製疫苗後，確診數暴增，巴拉圭悍然拒絕陸製疫苗正常。

針對大陸以陸製疫苗誘使巴拉圭與我斷交，何志偉嘲諷，有些國家研製的疫苗「幽默驚人」，其他國家元首打完疫苗48小時確診，幽默驚人，但疫苗外交還是要給予實證比較好，畢竟有時候「免費的更貴」。

許智傑表示，大陸威脅利誘手段不斷，阻擋台灣邦交，不過，智利使用大陸疫苗後，確診數暴增，巴拉圭會悍然拒絕誘惑也是很正常。

綠委陳亭妃也說，大陸疫苗讓全世界不能相信，大陸卻用過去慣用伎倆脅迫、利誘，最終一定會遭到撻伐，因為陸製疫苗的狀況不斷，如果還繼續用的話，最終會招致大家的譴責。

(中時 )