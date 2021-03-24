港星許志安2019年和小他22歲、港姐出身的黃心穎爆出計程車激吻風波，被媒體封為「安心偷食」，如今兩年過去，許志安最近傳出有望復出，將到台灣接受隔離接著拍電視劇，而黃心穎這方則是被公司冷凍，至今沒有新工作，港媒報導，她最近以低於市價一成的售價賣出豪宅，雖檯面上仍進帳百萬港幣，但見她急於脫手房產，應是急需現金。

許志安和鄭秀文愛情長跑多年，2013年宣布結婚，2年前卻爆出許志安偷吃港姐黃心穎，許志安第一時間認了此事，並開道歉記者會痛哭認為自己「好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生」，而鄭秀文後來不離不棄，以「人誰無過」張開懷抱包容許志安，夫妻倆重修舊好。

黃心穎傳出仍想當藝人，年初還邀公司高層吃飯。（圖／翻攝自jacquelinebwong IG）

據《東網》報導，許志安進來一直密謀復出，最新消息是4月他將來台先接受隔離，之後接拍新戲，並獻唱主題曲，預計停留一個月，而最近他也為了更上鏡，努力跑步健身。黃心穎這方則傳出仍想當藝人，她與TVB仍有8年合約，傳聞今年初主動約高層吃飯，希望能被「放行」重回幕前，但公司至今沒動作。

媒體進一步報導，黃心穎過去累積了不少財產，近日傳出她低價賣出啟德新盤天寰豪宅，原本開價1050萬港幣，最後被砍50萬，而她過去買進價格為855萬，檯面上獲利145萬（約532萬台幣），扣除人事成本等至少還是有百萬進帳，但求證黃心穎，她表示：「私人事不回應了，多謝關心。」

(中時新聞網)