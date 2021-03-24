NBA今日宣布，紐約尼克前鋒蘭道爾因在場上怒罵裁判，而且還在賽後公開批評，因此決定開罰15000美元。

尼克前役在主場迎戰東區龍頭七六人，比賽進入延長賽最後關鍵時刻，蘭道爾對托必亞斯哈里斯犯規，最終導致哈里斯罰球絕殺尼克。賽後蘭道爾在接受訪問猛烈抨擊了裁判執法不公。

蘭道爾當時對於裁判的吹判尺度已經非常不滿意，而且嘴上碎碎念，幸好被隊友阻攔，但賽後依舊管不住嘴巴「裁判的判罰……他們用判罰去決定比賽真是太XX離譜了，太離譜了。他們必須把自己的工作做得更好一些。出現太多這樣的比賽。」

實際上本季至今已經有多位球星因為抨擊裁判判罰而接到聯盟罰單，爵士米契爾和戈貝爾、快艇保羅喬治等人。蘭道爾先前與籃網的比賽中也曾與裁判發生爭執，當時蘭道爾在外線面對厄文防守選擇三分線外出手，被厄文干擾的蘭道爾被裁判炊判走步違例，這一判罰徹底激怒了蘭道爾，不斷的質疑裁判，惱羞成怒的蘭道爾直接被趕出球場，離開時還怒推場邊椅子。

尼克本季脫胎換骨，蘭道德功不可沒，平均上場37.0分鐘，貢獻23.0分、11.0籃板和6.0次助攻，有機會角逐季後賽門票。

(中時 )