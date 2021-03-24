英特爾日前才剛拍完嘲諷MacBook的廣告，沒想到今（24日）新執行長傑辛格（Pat Gelsinger）就宣布，未來有意透過新發展的晶片代工技術向蘋果招手，爭取蘋果的大訂單，一來一往間充滿話題。

去年11月，蘋果新推出的MacBook裝載自家生產的M1晶片，結束與英特爾的合作，蘋果也拍攝廣告諷刺PC陣營的不足。沒隔多久，英特爾就用同一招數反擊，找來曾拍攝蘋果廣告的演員Justin Long開酸，強調沒人會用MacBook玩遊戲，並架設網站說明英特爾的各項表現更勝蘋果。

眼看雙方就要從合作夥伴變為競爭對手，沒想到傑辛格在宣布英特爾年度計劃時表示，未來要擴建新工廠，同時拓展晶片代工業務，並將蘋果列為潛在客戶，有意成為歐美企業的主要代工廠，與亞洲大廠台積電與三星抗衡。

目前，蘋果依靠台積電生產iPhone、iPad、MacBook等產品中的晶片，台積電也是蘋果的唯一晶片供應商。因此，美國媒體評估若蘋果有意讓產業鏈更多元，可能會與英特爾合作，但目前蘋果方面並未針對此事回應。

有趣的是，英特爾酸完蘋果後卻又公開想搶蘋果訂單的舉動，已經在網路上製造不少話題，更多人好奇蘋果現任執行長庫克（Tim Cook）對此事的回應。

(中時新聞網)