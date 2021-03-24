10歲林姓學童連喊3聲老師後，突發性情緒失控，連續毒打該名學生近10下，造成大面積瘀傷。（市議員鄭功進服務處提供）

教育局終身教育科長蘇美麗公開說明教育局的處理過程。（陳世宗攝）

台中市1家知名連鎖補習班大里分校，月初驚傳重大兒虐事件！班內1位不具教師資格的老師，上課時突發情緒失控連續毒打該生，造成大面積瘀傷。家長今天在台中市議會民進黨團召開記者會，哭訴有關單位若不盡早提出補救辦法，恐成為兒虐防治潛在突破口。

教育局指出，補習班於今年3月5日發生魏師不當管教情形，同日魏師離職，補習班卻於3月8日才通報教育局，涉及隱匿通報，教育局也依違反「補習及進修教育法」裁處負責人5萬元罰鍰；要求補習班業者對所屬員工落實法規教育訓練，並將執行情形列入稽查重點，一旦有違法情事將依規裁處，絕不寬貸。

市議員鄭功進說，全國開設超過20間以上的知名連鎖補習班業者，位於大里的分校傳出重大兒虐事件。班內1位不具教師資格的女教師，因遭10歲林姓學童連喊3聲老師後，突發性情緒失控，連續毒打該名學生近10下，造成大面積瘀傷，一直要等到家屬，深夜發現瘀血才驚覺不對勁。

鄭功進指出，整起事件補教業者不僅逾時通報，且自始就不願提供家長能還原真相的事發影片，林姓孩童的母親，只好帶著驗傷單等相關證據，尋求他的協助將不肖業者的兒虐行徑公諸於世，並提出法律訴訟。

鄭功進服務處特助鄭紹頡說，自己是第一線受理林姓母親陳情的人，正所謂「每個孩子都是父母的心頭肉」，本案因不當管教所造成的嚴重兒虐，翻遍現行的法令，竟只有逾時通報，可以罰款補教業者區區5萬元，即可繼續招生，這種比例原則嚴重失衡的規定，明顯不具嚇阻效果，有關單位若不盡早提出補救辦法，恐成兒虐防治潛在突破口。

林姓母親重申，自始至終他只想要知道一個真相，一個他的小孩到底犯了怎樣的錯，需要遭受補教老師這樣的「體罰」？她堅信補習班的經營者，才是最應該負起責任的人，因為只有在晉用教師時，做好品質把關，才能真正預防不當管教的行為發生。

鄭功進說，現行補習班晉用新進教師法定標準，除了不需要受過專業教育學程的訓練，甚至連最基本的教育心理學、教學方法等條件皆不要求，坊間多數的補教業者，一旦發生類似的兒虐事件，只要有按時通報，僅需開除不適任教師，幾乎無法可管。

教育局強調，市府嚴厲譴責補習班教師不當管教行為，獲報後立即由台中市家庭暴力及性侵害防治中心展開調查，確認補習班教師已違反兒童及少年福利與權益保障法，最重可處60萬元罰鍰，並公布其姓名或名稱；教育局也將儘速召開短期補習班不適任人員認定委員會，依審議結果作不適任人員提報。

社會局強調，該案經社工訪視調查評估，補習班老師已違反兒少權法第49條第1項第15款「對兒童及少年為不正當之行為」，社會局依兒少權法第97條規定，可處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

補習班發表6點聲明指出，平時都有宣導要求老師。這是單一老師情緒失控的行為，也第一時間主動通報教育局以及配合警方將所有劃面及資料給警方。事後內部再度做了一衣全面的教育宣導「禁止不當管教」，否則依公司規定嚴懲外，還會面臨相關刑事責任。對於家長願意負擔所有應負責任，並再次跟家長抱歉。5. 導師對於他自己的行為也十分懊悔，並表示願意負責一切相關責任絕不逃避。該導師也承認動手，情緒管理不佳，已由公司解僱。6.導師有良民證，補習班之前僱用不違法。

補習班業者強調，對於家長一再要求提供老師的個資，礙於個資法真的只能給警方及教育局，如果法律允許一定會配合。

(中時 )