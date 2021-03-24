桃園市長鄭文燦主持市政會議，他說，去年10月石門水庫蓄水量是4成，經過半年努力，現在還是4成，顯見30多種抗旱策略相當有效。但是未來梅雨、颱風是否有充沛雨量，也都是未知數。

鄭文燦表示，桃竹苗率先抗旱，而桃園去年10月就開始，當時石門水庫蓄水量4成，經過這半年還是4成，主要就是稻作休耕、夜間減壓供水、北水南調，加上運用埤塘、河川、地下水、放流水。鄭文燦說，桃園抗旱對策有30多種，過去半年，市府用盡一切方法降低石門水庫水位下降的速度。但是4到6月梅雨季節會不會變成乾梅、颱風季節否有充沛雨量，也都是未知數。

鄭文燦說，會把桃園調度、備援、節水抗旱經驗提供給其他縣市參考，最近會再跟中央舉行聯合抗旱會議，檢討這半年的抗旱對策，以及制定未來半年的抗旱對策。

楊梅及新屋等桃三灌區約7200多公頃今年1期稻作維持供灌，有媒體詢問會不會受到水情影響？鄭文燦說，桃三灌區是先取用埤塘的水源，接著從老街溪跟新街溪抽水，目前這兩條溪流量還是夠的，會優先使用，不夠才會使用石門水庫的水。

(中時 )