台中市政府持續興建社會住宅，推動包租代管政策，去年約照顧1.8萬戶家庭，預計明年可協助2.2萬戶家庭，安居台中。台中市住宅發展工程處24日表示，市府規劃社宅4年5,000戶，至今已完工891戶、興建3,467戶，並規劃1,690戶，總計6,048戶達標，將持續聆聽民眾需求，並調配戶數，讓各區均衡發展。

台中市住宅發展工程處說，目前北屯區同榮段560戶及北屯段220戶等兩處社宅興建中，北屯區太原段原預計興建450戶，經重新檢討後，將調配至需求度更高的西屯區國安段基地，西屯區國安段，將分三期興辦，第一期規劃500戶，預計今年4月初，舉行動土典禮，未來二、三期規劃780戶，滿足地方需求。

住宅處表示，台中市長盧秀燕上任後，已陸續完成6處社會住宅基地動土開工，及2處基地上梁，並再新增規劃1,040戶社會住宅，納入第二階段興辦基地，未來將持續推動用地評估作業，持續興辦社宅，以滿足市民需求。

(工商 )