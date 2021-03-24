秀水鄉紡織工廠堆放棉花原物料等易燃物，上午失火，火勢一發不可收拾，瞬間燃成一片火海。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

秀水鄉紡織工廠堆放棉花原物料等易燃物，上午失火，火勢一發不可收拾，瞬間燃成一片火海。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

秀水鄉紡織工廠堆放棉花原物料等易燃物，上午失火，火勢一發不可收拾，瞬間燃成一片火海。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

秀水鄉紡織工廠堆放棉花原物料等易燃物，上午失火，火勢一發不可收拾，瞬間燃成一片火海。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

秀水鄉紡織工廠堆放棉花原物料等易燃物，上午失火，火勢一發不可收拾，瞬間燃成一片火海。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化紡織工廠火警 蕈狀濃煙直衝天際

又發生工廠火警了，彰化縣秀水鄉三越街的紡織工廠24日上午9時許失火，工廠堆放棉花原料等易燃物，瞬間熊熊烈焰將工廠燃成一片火海，蕈狀濃煙也直衝天際數百公尺，狀似23日彰化市工廠火警，幸好彰化縣第三消防大隊緊急搶救，沒有人傷亡、受困。

彰化總算下雨了，卻接連發生工廠火警，這起秀水鄉紡織工廠火警，濃煙還衝上天際線，幾公里之外，在中山高速公路上、台76線都都可以看到濃煙陣仗驚人。

彰化縣消防局第三大隊，上午9點46分接獲通報，出動彰化、花壇、東區、福興、三大、溪湖等7個消防分隊，第三大隊長施順仁現場指揮，出動19動消防車輛19輛，救護車2輛，消防人員60人前往搶救。

消防隊趕赴現場，工廠已燒得一片紅咚咚，火海翻騰，佈署水線搶救，現場工廠1樓挑高鐵皮儲放棉花倉庫內部，存放棉花全數燃燒，廠房面積約500平方公尺，消防人員與廠方人員確認無人員受困，迅速控制火勢，工廠內部備貨區，燃燒樓地板面積約150平方公尺，備貨區存放粗、細紗管都燒得將光。

火勢來得兇，但也滅得快，9點53分抵達，10時36分就已經控制，肇事原因還待進一步調查。

(中時 )