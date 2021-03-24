民進黨台中市議員李天生23日質詢台中市市長盧秀燕現場畫面。（圖／本報系影音截圖）

國內水情吃緊，農田水利署商請大甲鎮瀾宮7日舉辦祈雨祭典，22日受到冷氣團影響，台中總算開始下雨。中央官員本答應出席祈雨祭典卻臨時取消，讓台中市市長盧秀燕陪賓成主祭。民進黨台中市議員李天生昨日（23）質詢稱，祈雨祭典前一天有下雨，怎祭典後反而沒下雨？質疑是盧沒齋戒導致。對此，國民黨立委鄭麗文反酸，台灣如今缺水、缺電、缺疫苗卻仍不齊心，為了政治鬥爭連媽祖都不放過，「這樣子神明看了以後會感動下雨嗎？」

李天生昨日質詢時表示，聽說盧秀燕前幾天也去祈雨了，「市長，你有齋戒嗎？」並質疑，祈雨祭典前一天才下雨，怎麼反而祭典後就沒下雨了？盧則回應，祈雨祭典是中央拜託大甲鎮瀾宮辦的，但是因為中央官員後來另有考慮無法參加，現場都沒有重要官員參加，所以鎮瀾宮才轉而邀請她，那場祭典是中央經濟部水利署拜託大甲鎮瀾宮辦的。

對此，鄭麗文直言：「台灣現在缺水、缺點、缺疫苗，但是大家還是沒有齊心的，希望來改變這個事實，而是忙著內鬥，這樣子神明看了以後會感動下雨嗎？」

鄭麗文痛批，當初是中央拜託大甲鎮瀾宮舉辦祈雨祭典，卻非常沒有誠意，不僅中央官員全部通通神隱落跑，如今民進黨議員還要來質疑是市長祈雨不力，讓人不禁傻眼，莫非民進黨連老天不下雨，都能怪到是台中市的市長沒做好、大甲鎮瀾宮不夠靈？想不到為了政治鬥爭連媽祖都不放過。

(中時新聞網)