110學年統一入學測驗四技二專暨二技准考證將於3月24日寄發，今年四技二專有8萬8310人報考，較去年減6825人；二技有7866人報考，較去年減95人。今年四技二專暨二技統測總共9萬6176人報名，首次跌破10萬人，對技專院校招生有大衝擊。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，今年報名四技二專暨二技統測人數首度跌破10萬人，主要還是受少子化影響，其中四技二專統測報名人數減幅較大，二技報名人數則僅減一點點。

今年四技二專統測在5月1日、2日舉行，二技統測則在5月2日辦理。技專校院入學測驗中心表示，除四技二專學校集體報名考生准考證將以包裹寄到各校外，其餘考生則以掛號方式寄送至通訊地址；若於3月31日前仍未收到准考證，學校集體報名者請洽代辦報名學校，其餘考生請電洽測驗中心（05）5379000轉300、600。

技專校院入學測驗中心說，110學年度統一入學測驗各試場全面開放使用冷氣，申請「非冷氣試場」應試的考生，測驗中心已依考生之申請安排試場，考生不得以任何理由變更試場。

因應中央流行疫情指揮中心宣布高中職延後4天開學，110學年度四技二專統一入學測驗部分考試科目範圍調整，二技考試科目範圍維持不變。相關科目調整資訊可至技專校院入學測驗中心網站查詢。

欲了解統測相關詳細資訊之考生及家長，可上測驗中心網站(https：／／www.tcte.edu.tw)查閱或撥打諮詢服務電話號碼（05）5379000轉300或600。

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