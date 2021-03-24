一名貨車司機日前抱怨，到加油站加柴油，告訴加油員「跳停就好」，結果加油員卻在跳停後又硬是多加20公升的柴油，讓貨車司機不爽，認為加油員沒把他的話聽進去，「難道跳停等於加滿嗎？」對此，有內行人指出，這是因為柴油泡泡多，跳停後還有很多空間可加，所以經驗豐富的加油員就會繼續加油，若不想加滿，建議直接說要加幾公升。

這名貨車司機昨天在臉書「爆怨公社」說，他到中油直營門市加油，跟加油員說「柴油跳停，謝謝」，但是油槍在40公升時跳停一次，加油員仍繼續加，不停把油槍抽出來再加，最後加到60公升，把跳停當成加滿，貨車司機指出，這種狀況已經不止一次，各地都有加油員這樣做，真正會跳停的很少。

對此，網友留言：「自助沒煩惱」、「你不知道喔，一堆柴油車司機都要加到滿到洞口才開心」、「其實他都抽插那麼多次，見你沒反應當然是繼續動作！」、「繼續加會被罵，不加也會被罵，前加油站工讀生感想」。

而曾經當過加油站員工的網友們就跳出來說話，指這位加油員應該是經驗老道，知道柴油有泡泡，一碰到就跳停，但油根本沒有滿，把出油的速度調慢還可再加很多，也有人建議原PO，改說要加多少公升就好，簡單明瞭。

台東縣環境保護局曾在臉書指出，跳停是指油箱加到八分滿時，會聽到加油槍「卡」的一聲，若繼續加滿，必須將油槍拉高再繼續送油，這樣做會讓油槍的油氣回收功能失效，造成油氣逸散到空氣中，增加許多汽油揮發出的污染物，像是苯、甲苯、二甲苯、乙苯等等的致癌物，所以建議加油跳停就好。

(中時新聞網)