歐洲第三波疫情告急，潛在的加稅計畫衝擊，美股周二收低；Intel英特爾設代工部門較勁，台積電(2330)股價開盤重挫23元，使得台股同步跳空開低，開盤跌落16000點關卡；TFT面板的友達(2409)、群創(3481)續強，聯發科(2454)也強勢支撐電子股；不占指數的生技股大漲，上櫃指數相對抗跌。

23日在歐洲第三波疫情告急，潛在的加稅計畫以支付龐大紓困案支出，利空消息引起市場恐慌。美股三大指數全面收黑。道瓊工業指數跌308.05點或0.94%，收32423.15點。那斯達克指數跌149.85點或1.12%，收13227.70點。標普500指數跌30.07點或0.76%，收3910.52點。

英特爾宣布斥資200億美元在美國亞利桑那州新建兩座晶圓廠，並設立代工服務部門，市場解讀英特爾晶圓代工服務將與台積電競爭。台積電今天股價開低571元，重挫23元，創2個多月新低。

美股走弱，以及台積電美國存託憑證（ADR）盤後股價下跌近3%，台積電走跌持續壓抑台股，盤中以TFT面板的友達(2409)、群創(3481)續強，聯發科(2454)也強勢支撐電子股；航運股的長榮(2603)止跌；加上部分中小型電子股個自表現；以及上市櫃的生技股高端疫苗(6547)、國光生(4142)、台康生技(6589)大漲。

回顧周二，台股23日跌11.63點，收在16177.59點，成交值3463.66億元。三大法人合計賣超80.19億元。自營商賣超30.88億元，投信買超4.64億元，外資及陸資賣超53.95億元。

今日因台積電盤中仍跌逾10元，影響台股指數百點，電子股壓盤，金融股勉力撐盤；台股早盤一度跌落16000點，盤中回到16000點之上，約為16050點，持續在月線附近震盪整理。

(時報資訊)