士紙(1903)2020年營運狀況好轉、虧損降至近9年低點，每股虧損0.52元，展望2021年，公司將持續拓展產品在國內外實體門市及電商通路的合作推廣，配合陽光士林珮柏旅館轉作防疫旅館，預期營運表現可望持續改善。

同時，士紙4大土地活化開發案持續進行中，其中規模最大的士林紙廠開發案，獲北市府核准解除建築高度30公尺限制、並可申請部分都更容積獎勵。在本業營運及土地活化均見進展激勵下，今（24）日股價開高後放量攻上漲停價54.3元。

士紙去年合併營收1.59億元、年減5.89％，為近4年低點，但營業虧損收斂至1.52億元、年減17.53％，為近9年最佳。稅後虧損1.35億元、年減24.42％，每股虧損0.52元，亦雙創近9年最佳紀錄。董事會決議不配發股利，將於6月7日召開股東常會。

士紙去年底法說時指出，今年將持續拓展濕紙巾、面膜、保養品及防疫清潔用品的實體合作通路，目前在台灣已有超過700家零售實體門市銷售，並新增與松本清通路合作，後續將加強對其電商銷售合作。同時，去年下半年已恢復現場展售活動、已舉辦20多場。

海外市場開發方面，士紙聚焦提升品牌專業形象及知名度，強化電商布局、加速重點市場數位化腳步，並深耕重點目標市場，包括印尼、緬甸、馬國等東協新市場，歐洲CPNP准證產品將拓展德國、義大利及中歐市場，中國大陸則新增獲准產品的虛實通路開發。

士紙總經理蔡丞哲表示，產品在實體門市和線上通路的銷售比重先前約80％比20％，去年受疫情影響使線上比重提升至35％，後續將持續加強海內外電商通路推廣合作。同時，海外亦持續積極開發新市場、申請新產品准售，預期可望帶動外銷營收顯著成長。

而陽光士林珮柏旅館已於去年12月14日轉型防疫旅館，可望挹注穩健營收貢獻，未來將持續整合集團各項資源來擴大營收及住房率。整體而言，將將滾動式靈活應對、機動調整營運策略因應疫情不確定性，今年本業表現可望優於去年。

法人認為，士紙強化與實體通路合作範疇、電商通路的銷售推廣，加上產品取得緬甸及印尼獲准、中國大陸獲准銷售產品增加，預期產品內外銷業績均可望成長，陽光士林珮柏旅館轉作防疫旅館則可挹注穩健營收，使營收規模顯著回升、虧損幅度顯著減少。

(時報資訊)