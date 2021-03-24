由於美國石油協會（API）公布原油庫存意外增加的消息，使得儘管投資人逢低承接推動了油價反彈，但漲幅依然受到抑制；周三(3/24)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.01美元，報每桶57.77美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.01美元，報每桶60.78美元。(商品行情網)

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