《國際油價》美油亞洲電子盤微幅反彈 11:252021/03/24 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國石油協會（API）公布原油庫存意外增加的消息，使得儘管投資人逢低承接推動了油價反彈，但漲幅依然受到抑制；周三(3/24)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.01美元，報每桶57.77美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.01美元，報每桶60.78美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #美油 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 台股豬羊變色！2大原因爆殺尾 散戶又被巴了 - 財經 長榮貨輪遭卡蘇伊士運河 公司曝最大禍首 - 要聞 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 英特爾蓋新廠來不及了 美媒曝台積電最大利器 - 財經 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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