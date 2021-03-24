雲豹能源今(24)宣布買下台灣最大漁電共生案場，同時也是Google在亞洲購買第一度綠電之場域。

雲豹能源自合作夥伴Enfinite Capital LLC買下台南市北門區漁電共生案場，裝置容量達123MW，締造兩大創舉：為全台最大漁電共生案場、Google在亞洲購買第一度綠電之發電場域，成為國內最具指標性漁電共生計畫。

該案在台南市沿海地區170公頃漁塭利用架高周圍土地，建造123MW漁電共生案場，預計2022年底正式發電，屆時平均年發電量將達1.8億度，可供應超過5萬戶家庭1年所需用電，預估每年減少碳排放量達9.5萬公目標，今年第三季動工，預計明年底完工併網發電，全力發展綠能產業。

在台南北門區漁電共生計畫中，早在2018年起，雲豹能源與合作夥伴Enfinite Capital LLC合力開發耕耘，從一開始扮演開發商的角色，對漁業完全陌生，當時相關法令也不完備，經營團隊從零開始摸索，走訪專業養殖戶學習養漁，吸取養殖經驗，傾聽漁民需求，與地主、漁民不斷溝通磨合，逐漸找到光電與漁業最契合的模式。

經過三年多努力，雲豹能源已跨入漁業，同時政府也將漁電共生列為政策推動主力，法規逐漸明確，萬事俱備，故決定向合作夥伴Enfinite Capital LLC買下台南北門區123MW漁電共生案場，雲豹能源執行長譚宇軒說：「我們全力配合政府漁電共生政策，在中央各部會、地方政府協力合作，以及相關法規及配套措施日漸完善之下，我們投資建置台南北門區漁電共生案場，打造全台最大、最具指標性的漁電共生場域。」

此案其中10MW之再生能電力已於2019年由Google認購，為Google在亞洲完成的第一起再生能源交易案，同時也簽下台灣第一張「再生能源購電協議」，證明台灣致力推動的綠能模式得到國際企業的信任。

(時報資訊)