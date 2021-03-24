運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY(8442)今年1月起透過海外策略併購，將越南專業運動包袋及高爾夫球袋生產製造商德御併入旗下事業，挹注累前2月營收重返年增走勢，公司預期今年度營運將重回疫前的水準。

隨著各國疫苗開始施打，境管限制可望開始解封，加上包括東京奧運在內的全球各大運動賽事陸續開辦，威宏樂觀今年營運可望擺脫新冠肺炎陰霾，重回2019年疫前的水準。威宏指出，從威保(運動裝備)及德御(運動包袋)在手訂單來看，運動需求已開始成長，預期行李箱與輕奢精品下半年亦將加入產業復甦行列，而集團目前負債比較前一年度有所降低，2021年營運迎來曙光。

威宏指出，2020年全球運動裝備與輕奢精品包袋市場需求因疫情使產業急速凍結，公司首先降低大陸東莞廠及淮安廠區與泰國兩廠的人力成本，強化自動工序縮短產線學習曲線，為未來疫後需求復甦打下厚實生產基礎。

另外，旗下位於東莞威保集團成立醫療防疫用品生產部門，以既有的研發能量與生產技術，在疫情爆發初期即同步開發口罩產能，擴大生產類別，並順利取得中國大陸國外標準認證或註冊的醫療物資生產企業清單，成為大陸少數可從一般傳統製造跨入醫療級生產領域廠商。

(時報資訊)