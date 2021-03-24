日本本田汽車於美國時間23日表示，由於上游供應鏈問題頻傳，供貨異常下，將把某些北美工廠已定停產時間，再延長至29日到4月4日這一周。至於同業韓國現代汽車，也是因為缺料，所以在4月可能就要被迫停產。

前不久的上周，本田就已經打過預防針指出，供應鏈無法正常供料，22日至28日這周，北美大部分產線都要暫停作業，相關產量也受到影響。

本田指出，新冠肺炎影響下，全球港口大塞車，加上晶片大缺，以及極端冬天氣候等不利因素，都是減產主因。

同樣也是在上周，日本豐田汽車曾表示，自己在美國的肯德基州與西維吉尼亞州，以及墨西哥的四家車廠正在減產。因為石化原物料短缺與近期惡劣天候所致。

全球第四大車廠Stellantis於20日提出警訊，被迫停產將重創自己賺錢的皮卡車款。同時，美國福特汽車也傳出，有更多美國車廠將加入停產行列。

Stellantis補充，在密西根州的沃倫，與墨西哥的薩爾蒂約車廠，還是繼續生產Ram 1500經典皮卡車款。不過，等到手足夠的車用晶片後，才會完成整輛車最後組裝，然後再運至各經銷商。

全球車用晶片供給量，目前是嚴重不足，應才是重中之重的停產至要關鍵。

無獨有偶，韓國現代汽車也傳出四月可能也將停產。

23日最新消息，受到晶片不夠用影響，韓國現代汽車預計4月產量，將受波及影響。

據悉，現代的車用晶片庫存量已要捉襟見肘，故很快就會出現被迫停產現象。

其實，早在2月時，現代就開始減產像Sonata等一些賣得較不好的車款，藉此希望能節省車用晶片用量。

至於現代的Palisade，新型Tucson與Genesis GV車款，因為廣受市場喜愛，故尚未減產。同時，現代也開始調整產線作業時間，銷量差的汽車，不用加班作業，周末也不需生產工作。

(時報資訊)