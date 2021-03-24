中華電信拼5G建設，原訂年底一萬座基站，將上修至1萬二萬座。中華電信行動通信分公司總經理簡志誠24日出席2021智慧城市展5G E-Mobility論壇時表示，中華電信六月底5G基地台建設將可達到八千座，年底將達一萬二萬座，相較於之前中華電信法說會釋出的年底一萬座目標，中華電信5G建設加速再加量。

另外，簡志誠說，經過今年加速建設後，2022年中華電信預估累計 5G基地台建設將可達一萬五千座到一萬八千座。

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