中華電信拚5G 上修5G基地台建設加速加量 年底達1.2萬座 12:012021/03/24 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中華電信行動通信分公司總經理簡志誠24日出席2021智慧城市展 5G E-Mobility論壇。圖／林淑惠） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信拼5G建設，原訂年底一萬座基站，將上修至1萬二萬座。中華電信行動通信分公司總經理簡志誠24日出席2021智慧城市展5G E-Mobility論壇時表示，中華電信六月底5G基地台建設將可達到八千座，年底將達一萬二萬座，相較於之前中華電信法說會釋出的年底一萬座目標，中華電信5G建設加速再加量。 另外，簡志誠說，經過今年加速建設後，2022年中華電信預估累計 5G基地台建設將可達一萬五千座到一萬八千座。 英特爾深耕台灣夥伴關係 加速產品創新 開箱大金先生3／做生意慘賠50萬美元 回台接家電賣到全球第一 (工商 ) #中華電信 #萬座 #基地台建設 #簡志誠 #建設 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 數位經濟可望從高雄啟航 龔明鑫：亞灣區成為智慧城市之心 04:102021/03/24 財經要聞 府城廣建停車場 拚明年15萬席 04:102021/03/24 地方新聞 德銀與瑞銀：福斯電動車 最快2022勝特斯拉 04:102021/03/24 全球財經 美英歐加制裁新疆官員 澳紐聲援 04:102021/03/24 國際大事 英特爾斥資200億元在美設廠 王美花：不會是挑戰 10:182021/03/24 財經 開箱大金先生2／小時候只有白粥配鹽巴 考上政大外交和宋楚瑜當同學 09:362021/03/24 財經 國道5號清明車流 日均上看7.1萬輛次 04:102021/03/24 地方新聞 疫情下境外生人數仍增加 卻面臨有家歸不得、有學上不得 10:372021/03/24 生活 中捷森林系公廁開箱 樂音悠揚 04:102021/03/24 地方新聞 《金融》業務9大缺失 台壽保挨罰320萬及7糾正 08:182021/03/24 財經 百貨母親節前哨戰 各家好康優惠搶先看 04:102021/03/24 時尚消費 財經熱門新聞 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 台股豬羊變色！2大原因爆殺尾 散戶又被巴了 - 財經 長榮貨輪遭卡蘇伊士運河 公司曝最大禍首 - 財經 台積電狠砍571到底了？專家：3天不回587 更慘在後頭 - 財經 認敗了 微軟徹底刪除Edge經典版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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