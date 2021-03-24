由於工程成本難以掌握，加上政策連串打房措施，近來時興預售的高雄房市，恐掀起先建後售潮，一向在市場每年同步推案10多個的高雄推案王城揚建設，除了地上權建案之外，其餘住宅建案全部改為先建後售，華友聯在高雄的2個預售案也叫停，等到完工之後才會開賣。

城揚建設董事長楊振宗24日表示，由於建案施工成本持續居高不下，而且看不到降價跡象，加上工期邊宕，導致施工成本難以掌握，此時又有連串的打房政策，因此，城揚決定不再採取預售模式，改為先建後售。

他說，資金近2年轉進股市和房市，主要是全球祭出QE的超寬鬆政策，導致利率偏低，游資過剩，為了抑制房價，政策站在房市買方的打房措施，將會讓買方態度觀望，而房市震盪也難免，「讓房市回到供需的基本面，也會比較健康」。

因此，城揚為了因應時局，才會改變推案策略，但，楊振宗指出，城揚在高雄捷運紅線R5捷運站生活圈、以及高雄覺民路的2場地上權建案，則不受此限，預定今年下半年開始預售，畢竟，地上權住宅產品價格相對較低，而且具有使用期限。

華友聯董事長陸炤廷表示，面對工程成本高漲和政策打房，華友聯今年只在台南推出「CASA」預售案，高雄的建案「果貿二期」，將由預售改為先建後售。

市場人士指出，這2年的施工人力、原物料成本，不只漲逾20％到30％，工班和工人也難尋，「大家搶工人」成為建商近期的痛，使得工期難以掌握，成本更是難料。

最近就有預售賣得嚇嚇叫，但，等到完工要交屋時，建商才發現「做白工」的案例，業界表示，先建後售恐怕將成為未來一段時期的推案主要模式。

(工商 )