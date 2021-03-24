中華電信行動通信分公司總經理簡志誠24日出席2021智慧城市展 5G E-Mobility論壇時表示， 台灣5G下載速度已是全球第三名、可用率全球第四，台灣在兩項位居全球領先群，至今5G用戶滲透率10%約200萬左右，預估年底挑戰30%。

換言之，以台灣目前2,900多萬行動用戶來說，5G用戶預估年底挑戰900萬。

簡志誠說，過去4G時代因為速度不夠快，很多行動通訊應用無法發展，5G上路後，很多應用就可以快速普及。

中華電積極建設基地台，包括採用D-RAN分散基站及C-RAN技術架構改造，同時配合國家政策，把核心網與電子產業合作開始針對O-RAN展開合作。

簡志誠說，5G技術可以發展很多應用及解決很多問題，包括城市智慧治理、智慧能源、智慧安全、智慧城市等至少十六、十七項應用，中華電信挑選了十大應用，每個領域都有實際案場及案例場域應用，包括在智慧醫療與彰化員榮 、廣達電腦、基隆長庚合作 。

海外案例部份，中華電信從衛星、海纜到電路，從台灣連到全世界各地，利用中華電信的專長廣布網路至166國， 也正協助幾個台廠合作拓展至東協，包括智慧杆服務已進入東協並已達到可連結十億人口的市場。

(工商 )