許富凱將重返小巨蛋開唱。（凱聲影藝提供）

許富凱首度攻蛋「拾歌」台北小巨蛋演唱會，原訂在今年2月舉辦，最後考量疫情期間長輩粉絲健康、南北通車的風險，決定忍痛宣告演唱會暫時延期；主辦單位成功申請到台北小巨蛋的新檔期，許富凱也於24日正式宣告「拾歌」台北小巨蛋演唱會將於5月29日開唱！

許富凱在獲知消息相當興奮，守諾在小巨蛋團圓的心願終於要實現了，前一晚更在社群發文預告「好事花生啦」，對於重啟的心情，他直呼：「終於鬆了一口氣！」接著感激著，「首先要對廣大的支持這次演唱會的粉絲朋友說聲感謝，大家一直引頸期盼等待時間公佈，每天都會有粉絲私訊關心 ，製作單位源活團隊也很用心在處理演唱會事宜，他們真的很辛苦，也希望疫情早日遠離，大家都要平安健康」。

即將開唱，是否有回到家鄉旗山媽祖廟祈求順利？他回應：「只要經過各大廟宇，我都會祈求這次演唱會可以順利，新的時間出爐後，我要回旗山媽祖廟拜拜，也會到爸媽的故鄉里港媽祖廟拜拜，掃墓時向祖先說謝謝保佑。」

他在延期這段時間，擁有更多心力準備內容，他表示：「這幾個月我沒有放鬆，依舊跟之前的準備一樣，運動、練歌、隨時保護好喉嚨。」爸媽還特別去買中藥來溫補，他打趣說：「他們比我很緊張，我感覺好像回到小時候練唱歌的過程。」

近來仍有很多粉絲反應還沒買到票，他向歌迷喊話門票還是可以買的，「現在演出日期延到五月份母親節當月，大家可以帶著媽媽、爸爸來看我的演唱會喔。」許富凱演唱會門票開賣時間為4月2日中午13:00在7-11全台ibon售票系統重啟開賣，務必把握最後機會搶票，已取票觀眾請謹慎保留該票券，演出當日持原票進場入座使用；若因疫情影響及檔期不克前來，後續退票期限為3月24日到4月6日，細節請洽ibon官網查詢退票程序。

(中時 )