陸媒環球網微信公眾號以〈今天凌晨你熟睡時，中國大使們出手！〉為題指出，北京時間24日凌晨左右，中國駐外大使連番出擊，駁斥歐盟以新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁一事。歐洲當地時間22日，駐荷蘭大使談踐率先向荷方提出嚴正交涉。接著23日中國駐比利時大使曹忠明和駐德國大使吳懇也分別向比方和德方提出嚴正交涉。此外，中國駐印度使館發言人24日嚴正批駁印媒涉疆錯誤言論。

談踐指出，中方敦促荷方及歐方認識到錯誤嚴重性並糾正錯誤，停止對抗，不要再以「人權教師爺」自居，不要在錯誤的道路上越走越遠。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

曹忠明會見比利時聯邦副首相兼外相辦公室主任埃弗拉爾表示，中方決定對包括一名比利時議員在內的10名歐方人員和4個實體實施制裁是捍衛自身合法權益的正義之舉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。敦促歐方認識到錯誤的嚴重性，停止對抗，以免給中歐關係造成更大損害。

吳懇緊急約見德國外交部貝爾格國務秘書，就涉疆問題闡述中方立場，強調此次事件完全是歐方挑起，中方必須予以回應。中國從不主動挑起事端，但面對挑釁也決不退縮。中方敦促包括德方在內的歐方立即停止和糾正錯誤做法，避免進一步損害雙方互信與合作。

中國駐印度使館發言人嚴正批駁印媒涉疆錯誤言論表示強烈不滿和堅決反對，並闡明中方原則立場：一、個別國家在涉疆問題上不斷編造世紀謊言，誣衊抹黑中國新疆的反恐和去極端化努力。二、新疆地區的大門始終是敞開的。百聞不如一見，公道自在人心。三、涉疆問題的實質是反暴恐、去極端化、反分裂問題。四、新疆事務純屬中國內政，中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。

(中時 )