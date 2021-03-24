以往大腸癌患者多是中老年人，不過隨生活型態改變，近年不少30至40歲年輕人罹病。醫師強調，罹患大腸癌存活率關鍵在於「發現的期別」，透過定期檢查，越早發現治癒率越高。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名50歲戴姓男子，上廁所時發現有血便、糞便形狀變細等症狀，原以為是痔瘡問題，不願做大腸鏡檢查，不過因症狀遲遲未改善，在醫生苦勸下終於接受檢查，沒想到其大腸出現息肉，經醫師確診為第一期大腸癌，所幸透過手術切除，無須接受化療只須定期追蹤，戴男也因而鬆了一口氣。

門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，戴男本身有痔瘡問題，認為糞便潛血檢驗呈陽性為正常，而不願做大腸鏡複檢，一個月後，接受檢查後才發現右側大腸有扁平型息肉，且經確診為第一期升結腸癌。

戎伯岩說，據國健署資料顯示，50歲以上成人，終生約有7％機率罹患大腸癌，也就是每15人中就有1人會罹患。50歲以上糞便潛血陽性者，2人中1人有大腸息肉，5人中1人是癌前期大腸息肉，20人中則有1人罹患大腸癌。以往大腸癌患者多是中老年人，不過隨生活型態改變，近年不少30至40歲年輕人罹病。

戎伯岩指出，大腸息肉演變成大腸癌約需要8至10年，大腸癌早期幾乎沒有症狀，通常出現血便、解便習慣，糞便性狀改變、體重減輕、腹部疼痛、腸道阻塞、體力變差等症狀，多已是晚期表現。

罹患大腸癌存活率關鍵在於「發現的期別」，戎伯岩強調，透過定期檢查，越早發現治癒率越高；以第一期、第二期患者來說，5年存活率超過7成，第三期雖因淋巴結轉移，但5年存活率至少仍有5成以上；不過維持良好生活與飲食習慣，能降低3成罹患大腸癌的風險。

戎伯岩呼籲年齡超過50歲、有肥胖、抽菸、久坐，缺乏運動、腺瘤性息肉、家族性腺瘤性息肉症、炎性腸道疾病等家族病史者，及飲食總是高熱量低纖維者，都應提高警覺定期檢查，沒有危險因子50歲以上民眾，則可善加利用2年一次糞便潛血檢查，確保腸道健康。

(中時 )