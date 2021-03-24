南韓大勢女團MAMAMOO成員華莎(HWASA)，出道多年憑著渾厚的嗓音與實力派歌唱技巧而受到大眾的喜愛。近日華莎接下多個精品代言，並登上時尚雜誌封面，大秀凹凸有致的性感曲線。

華莎不僅聲線獨具特色，黝黑又性感的小麥膚色，及歐美明星般的葫蘆型身材，也是她的個人招牌，加上前衛又大膽的穿搭風格，使她經常登上新聞熱搜版面，成為各大品牌爭相合作的超人氣女星。日前，華莎更成為精品服飾Prada、Burberry及Louis Vuitton的代言人，為其登上雜誌拍攝一系列火辣形象照。

近日《Harpee's Bazaar Korea》公開的雜誌照中，只見華莎穿上多套Louis Vuitton所推出的春夏新品服飾，展現不一樣的海灘風情，但其中一套造型最是吸睛，粉膚色的老花LOGO連身泳衣，使華莎一抬腳便秀出圓潤翹臀及火辣的身材曲線，轉身則是背部鏤空辣曬整片裸背，令粉絲看了直噴鼻血，直呼「太性感了」。

MAMAMOO於2014年以4人團體出道後便以渾厚又具穿透力的嗓音，加上團員獨特的魅力，吸引大批海內外粉絲的喜愛，先後以《Egotistic》、《gogobebe》、《AYA》、《Dingga》等多首暢銷單曲橫掃全亞洲，更在今年的頒獎典禮上囊括多項音樂大獎，成為實力派天團。華莎則是在2018年的實境秀《我獨自生活》中，展現自然不做作的性格而爆紅，後來又與李孝利、嚴正化、Jessi三位前輩組成「退貨遠征隊」而大受好評，使她人氣直衝天際。

(中時新聞網)