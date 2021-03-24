丁允恭先前出庭應訊時，只承認嘿保不認性騷擾，懲戒法院審理後，認定他在「臉書」所張貼的合照，顯示他與Y女都衣著整齊，面對鏡頭，Y女頭靠在他肩上，另有一不詳男子背對鏡頭坐在附近，不構成性騷擾，只違反公務員服務法第5條公務員應謹慎之規定。

懲戒法庭。林偉信攝

懲戒法院指出，性騷擾防治法規定，性騷擾是性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，例如播送文字、圖畫、影像，損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作或正常生活之進行。

法官表示，丁男在「臉書」所張貼的合照，依現代人一般生活經驗與社會通念合理觀察，該張照片僅足認為他與女子有親密的男女朋友關係，尚難認為含有性意味或性別歧視等意涵，縱然Y女因而擔心另拍之私密照曝光而要求刪除或產生後續工作困擾，難認係性騷擾。

合議庭表示，高雄市政府職務宿舍管理要點，並無僅供職員本人居住，嚴禁外人留宿之規定，丁男表示當時配住之宿舍是多房間職務宿舍，他辯稱居住職務宿舍期間偶爾留宿Y女，並未違反該職務宿舍管理規定，法官採信他的說法。

懲戒法院解釋，丁男與嚴女結婚以前，處於未婚之單身狀態，縱同時與數名女子來往，尚難認係放蕩行為，至他與嚴女結婚後仍和Y女有所聯絡部分，依二人之LINE等通訊內容與匯款資料綜合觀察，是二人間有關彼此身心處境或生活現況之交談互動。

法官認為，Y女以生病、住院、生活費匱乏、無人可協助等理由，請丁男給予金錢援助，丁應允資助之對話，難認為是性騷擾，除了丁男在辦公室及宿舍性行為外，其餘部分均不併付懲戒。

(中時 )