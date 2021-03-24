網紅林襄擁有甜美外型、32E傲人上圍，更因有些角度神似高雄市議員黃捷，被封為「兇版黃捷」，在網路擁有超過50萬粉絲追蹤，日前林襄正式加入樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」，又再度引起關注，一張穿著啦啦隊服唱國歌的側拍照，讓粉絲陷入瘋狂。

林襄是這次Rakuten Girls中最受矚目的其中一位，除了擁有亮麗外型，舞蹈風格也十分性感，日前她因為一張在觀眾席上唱國歌的照片，再度登上PTT表特版，只見她紮起青春洋溢的高馬尾，啦啦隊服緊貼身體曲線，火辣的姣好身材藏都藏不住，她對著鏡頭露出笑容，一秒就融化網友的心。

林襄加入樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」。(圖/翻攝中華職棒大聯盟)

網友們看到照片，紛紛激動直呼，「她有這麼...另眼相看」、「蠻讚的」、「我好好研究妳那朵花」、「吐舌頭真可愛」、「真襄」、「唱國歌讓我立正了」、「真的是厲害，太誇張了」、「唱國歌要立正站好，我立正了，你呢」、「我完全可以」。

林襄過去就常在社群平台上分享辣照，日前更出了年曆，不時宣傳大尺度的寫真照，讓粉絲們一飽眼福，還曾因多次和「反骨男孩」拍片，與成員孫生傳緋聞，然而2人的戀情在曝光半年後就宣告結束。

(中時新聞網)