研揚（6579）月前獲得由經濟部工業局系統整合推廣計畫辦公室 （SIPA）及台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）主辦的系統輸出整合獎，23日於智慧城市展開幕典禮中舉行頒獎儀式，由經濟部次長林全能頒獎。總統蔡英文、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台北市電腦公會理事長彭双浪等多位市長、長官蒞臨現場。

系統整合輸出獎主要是為了提升台灣系統整合的能量，期許台灣成為全球系統整合供應重地，引導產業界往更高附加價值的系統整合輸出的方向發展，鼓勵台灣廠商將智慧整合應用案例複製推廣到全世界，進一步促進出口轉型。

研揚這次獲獎原因除了在桃園青埔完整智慧園區的佈建之外，更將AI路況偵測系統成功輸出到英國及美國。研揚的「AI路況偵測系統」整合了無線技術，透過上下行的無線傳輸，可執行將車輛計數、車輛分類、人員計數等相關數據，以最即時的方式將所獲取的分析數據傳送至控制中心與平台。結合環境監測傳感器，包括空氣質量、溫溼度、積雪監測傳感器等，有效監控環境品質。

隨著未來國際自動車需求趨勢，將於下一代產品中整合V2X/DSRC技術。透過高度的系統工程整合，以此智慧偵測設備作為基礎，進而增進交通管理之安全性。加速促進智慧城市的佈建。

研揚科技同時因為參與經濟部工業局智慧城鄉計畫，此次也受邀於智慧城市展的智慧城鄉館中展出這次系統整合輸出獎獲獎產品「AI路況偵測系統」。

除此之外，之前雲嘉南地區的移動式抽水水泵專案中的產品，也同時在攤位中展出。移動式抽水水泵透過LTE無線傳輸、GPS準確定位讓政府單位可以精準掌握設備所在位置，並進行有效的調配；同時中央控制後台方便負責人員實時間控每台水泵機組的狀況，例如燃料存量、位置、電力狀況、機組溫度等。

此專案機種研揚SRG-3352將水泵機組的狀況傳回中央控制台，再上雲端進行大資料的分析，讓政府可以掌握全局。相較傳統固定式的抽水水泵，不僅大幅節省抽水設備佈建成本並可延長機組使用壽命。

(工商 )