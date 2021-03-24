新冠肺炎疫情影響，熱錢湧進房市，尤其雙北在投資客助長下房價高漲，不過有網友說，他家一名長輩住高雄林園區，當地房價竟然跟30年前一樣，甚至不增反減，讓他好奇台灣還有哪裡的房價，30年前跟30年後一樣的嗎？

原PO在網路論壇PTT《home_sale》板表示，最近聽到一個長輩說，他住的高雄林園區，30年前買三房華夏200萬，30年後看實價登錄，賣價也差不多是200萬，甚至更低，長輩認為若加上通膨，這間房根本不值錢。

原PO聽到長輩這樣說後嚇到，不敢相信台灣竟然還有地方房價不增反減的，雖然長輩說那間房子根本沒漲，但是他看591網站，高雄林園還是有很多新建案，是不是代表買那邊的都是自住剛性需求，好奇詢問台灣還有多少地方像這樣的？

貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛回應「偏鄉一大堆吧」、「蘭嶼」、「彰化竹塘，30年前買跟現在賣差不多價格」、「高雄很多地方都跟1990年時差不多」、「淡水不是2、30年前就一坪20幾萬了」、「深坑，聽長輩抱怨過沒啥動，買了才發現不蓋捷運，前幾年已經脫手了」，還有網友回「基隆」、「金山、八里」。

有網友指出，高雄1990~2000年是最光輝的年代，之後房價一路崩跌，林園又是重工業重點區，而且又扯到紅毛港和大林浦遷村，加上大量汙染產業及交通不便，造成炒作資金非常晚才進林園，就算市區漲了，反映到林園可能要8、9年後了，所以落後非常多，而且老透天厝會有維修成本的問題，當維修成本太高的時候，價格就會很低。

有網友分析，目前林園不動產最大的殺手還是交通困難，沒有快速道路、沒有車站，要跟一大堆大卡車擠在一起，對駕駛人來說超痛苦，走省道又有一堆紅綠燈，要等超久，造成一堆手上有資金的投資者都不過去。

不過也有網友認為，只要價差夠大，小港區的投資客還是可能會跨過去炒作，因此時間到了還是會補漲，只是要排在比較後面。

年度空污王! 由高雄奪下 林園.大寮紅害最嚴重

(中時新聞網)