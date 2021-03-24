護國神山台積電(2330)今早股價重挫，台股再回測「萬六」整數大關。富邦投信投資處余美香資深副總指出，短線上加權指數應仍受基本面支撐及產業趨勢利多，基於大盤維持高檔整理，建議投資策略應更重視股息及價值面選股，搭配最符合全球趨勢的永續投資概念，可選擇永續發展高股息基金參與現階段的台股市場。

外資3月以來賣多於買，大型權值股表現可能受制，指數近期預料呈現區間整理。惟就中長線來看，余美香認為，全球經濟展望仍朝向復甦，聯準會將持續實行寬鬆財政政策與貨幣政策以支撐經濟成長表現，加上金融市場流動性充足，美股中期將為震盪偏升之格局。台股接下來為第一季財報公布密集期，預料資金將在大盤震盪之際，持續流向中小業績股和高殖利率股；台股挾國內資金充沛、經濟基本面穩步回升等優勢，可望持續獲支撐。

隨著永續已成新顯學，台灣ESG/永續主題基金(ETF)在總基金資產的佔比約有2%左右，在亞洲居冠。台灣於2019年開始發行ESG/永續主題基金，2020年開始相關主題基金檔數有明顯的增長，顯示台灣投資人對於永續概念的認同。

農曆年後國內首檔募集的永豐全球優質ETF傘型基金，也加入ESG元素，並獲金管會核准成立，科技股與永續投資持續火熱，反應在永豐投信此次ETF募集成績，永豐美國科技ETF(00886)、永豐中國科技50大ETF(00887)與永豐台灣ESG永續優質ETF(00888)等三檔ETF募集規模突破27億元，且吸引近萬名投資人認購。三檔ETF在完成募集後，預計在本月底前進行基金上櫃掛牌。

(時報資訊)